Kvara-PSG il giocatore vuole andare via | manca ancora la chiamata da Parigi le ultime

Cosa sta accadendo tratskhelia ed il Paris Saint Germain? Arrivano lesul futuro del georgiano. Il Paris Saint Germain starebbe seriamente pensando di presentare un’offerta per Khvichatskhelia. L’avventura del calciatore georgiano a Napoli sembra ormai arrivata ai titoli di coda, con ini che ad oggi sembrano pronti a presentare ad Aurelio De Laurentiis una proposta importante.Il Napoli, dal canto suo, ha chiarito in maniera netta di non scendere al di sotto degli 80 milioni di euro per lasciar partire il calciatore. La palla, a questo punto, passa proprio nella mani del Paris Saint Germain che dovrà presentare la giusta offerta per convincere il presidente.Una situazione, quella attuale, che va discostandosi in maniera netta rispetto a quelle che erano le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane.