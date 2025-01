Anteprima24.it - Jomi Salerno, contro Padova la prima sfida casalinga del 2025

Tempo di lettura: < 1 minutoLatorna a giocare davanti al proprio pubblico. Ladi questosi terrà domani alle ore 18:00il Cellini. Una partita importante in cui ladovrà riscattarsi dopo il brutto passo falso con Erice. Vincere e convincere per eliminare le scorie lasciate dalla precedente partita e rimettersi in carreggiata sin da subito.“Domenica abbiamo giocato ad Erice ed il risultato non è stato buono. In questaparte di stagione Erice ha messo su davvero una buona squadra – afferma Thierry Vincent – le sicule hanno giocato meglio di noi quindi congratulazioni a loro. Affronteremo nuovamente Erice nella seconda parte di campionato, ci saranno, inoltre, gli impegni in Coppa Italia e nei play-off, dunque cercheremo di migliorare ed affrontare al meglio le nostre avversarie.