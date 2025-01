Lanazione.it - Insultati, presi a botte e minacciati. Sanitari nei reparti come in trincea

Prima urla e ad inveisce contro medici e gli infermieri. Poi prende per il collo uno dei dottori. Sono le 19 di una lunga domenica al San Donato. Nel primo pomeriggio una paziente psichiatrica arriva al pronto soccorso in attesa del ricovero. La donna è accompagnata dal fratello che le accudisce la figlia di pochi mesi. L’uomo, con in braccio la neonata, entra ed esce da tutti locali del pronto soccorso. Gli viene fatto presente che non lo può fare. Ma all’ennesimo tentativo di entrare in un’area interdetta, perché era in corso una rianimazione, le infermiere lo bloccano. L’uomo inizia ad urlare. Il medico e l’infermiera lo invitano quindi ad uscire, prima di dover chiamare le forze dell’ordine, e lì scatta l’aggressione con tanto di mani al collo del medico. L’uomo è stato denunciato. Sono le 17 del 16 agosto scorso.