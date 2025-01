Anteprima24.it - Il Sindaco di Giugliano: “Ho sempre avuto fiducia nella magistratura”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Ho, sin dal primo momento che hoconoscenza dell’indagine. Il gip è entratospecifico. Noi abbiamooperato seguendo i principi della buona amministrazione e per il bene della città”. A parlare è ildi, Nicola Pirozzi, all’indomani della notifica del provvedimento con il quale il gip del tribunale di Napoli Nord ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari nei suoi confronti nell’ambito di una indagine sulla gestione dell’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti. Ilnei mesi scorsi ha deciso di rispondere alle domande del giudice nel corso dell’interrogatorio preventivo, così come previsto dalla riforma Nordio.A seguito della diffusione della notizia dell’inchiesta Pirozzi nel novembre si era sospeso dal Pd ed oggi il primo cittadino disi toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Il mio partito conoscendomi da oltre venti anni avrebbe dovuto avere un po’ diin più nei miei confronti anche perché holavorato con un unico obiettivo: il bene di“.