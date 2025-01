Lookdavip.tgcom24.it - Giulia Salemi prepara la “Mommy bag”: ecco cosa porta in ospedale

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Gravidanza agli sgoccioli per, che sia diventare mamma nei prossimi giorni. Ogni ora è buona, tanto che l’influencer hato la borsa dare incon tutto il necessario per sé e per il nascituro. Lei sfoggia una it-bag via l’altra ma nessuna è più speciale di questa. Poteva non condividere il contenuto con i suoi due milioni di follower?tutti i dettagli.Labag Con la borsa Childhome“Ci siamo quasi, aiuto,tutto quello che ho preso come borsa parto per me e pistacchio”, scrivesu Instagram. L’influencer e il fidanzato, Pierpaolo Pretelli, aspettano un maschietto. L’emozione in queste settimane è tanta, così come il bisogno di arredare il nido. La cameretta del bebè è pronta e adesso lo è anche il borsone per l’