Ilrestodelcarlino.it - Focus sul parco di via Crivelli: "Vogliamo dargli nuova vita"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il presidente del comitato di quartiere di San Filippo Neri, Roberto Vesperini, ha messo al centro della sua agenda la riqualificazione dele delle aree verdi della zona e, in particolar modo, di quelle che si trovano in via, la lunga salita che dalla Statale si snoda verso l’area collinare del quartiere, a nord di San Benedetto. Un progetto ambizioso che punta a restituirelità e decoro a una zona spesso dimenticata. "Stiamo lavorando a stretto contatto con l’amministrazione comunale per dareai parchi del quartiere – ha dichiarato Vesperini –. Tra gli obiettivi prioritari c’è proprio la rigenerazione deldi via, una zona verde che da anni è dimenticata ed è stata trascurata dalle amministrazioni precedenti". Un messaggio chiaro, quello del presidente, che sottolinea l’importanza di una collaborazione concreta tra le istituzioni e il comitato di quartiere per ottenere risultati tangibili.