Laprimapagina.it - Fare il bagno nella stagione estiva al Lago Trasimeno: esperienza interessante

Leggi su Laprimapagina.it

Per raggiungere le località balneari dall’Umbria in media necessitano 2 ore (direzione Lazio, Toscana, Marche, Emilia Romaggna). La regione del Centro Nord infatti non ha uno sbocco diretto sul mare. Tuttavia chi vuoleun tuffo puòilal. La superficie lacustre, davvero grande e sugg, regala un’. In effetti ci sono lidi e le spiagge balneabili lungo il. I lidi sono attrezzati con sdraio, ombrelloni e si possono anche noleggiare canoe, pedalò e vela. Ilè costantemente monitorato per accertarne i livelli di pulizia. È unideale peril, apprezzato sia dai bambini sia dagli adulti.A Magione è possibileila Spiaggia di Albaia, Spiaggia Caloni e Spiaggia di Lido Santino.