Nerdpool.it - Creature Commandos – Il finale rivela che The Bride potrebbe diventare una pietra miliare del DCU

Sebbeneabbia fatto un ottimo lavoro dando a tutto il cast principale la possibilità di mettersi in luce, The(doppiata da Indira Varma) è stata il personaggio principale della serie fin dall’inizio. Ecco perché il primo episodio di flashback esplora le origini della Sposa, l’ambientazione del Pokolistan si collega direttamente alla sua storia e la sua nemesi, Eric Frankenstein (doppiato da David Harbour), è uno dei principali antagonisti della prima stagione. Ildi stagione diconsolida ulteriormente l’importanza di The, rendendola un personaggio fondamentale per l’intero DCU.Dopo aver ucciso la Principessa Ilana (doppiata da Maria Bakalova) e aver impedito la Terza Guerra Mondiale, Theviene ricompensata con la guida della Task Force M.