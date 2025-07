Morte David Rossi ingressi in banca senza badge Bigi | ‘Trovai un pensionato che girava al sesto piano’

Siena, 16 luglio 2025 – Il nodo degli accessi. E dei controlli di chi entrava e usciva da Rocca Salimbeni. Su questo tema e su quello delle sponsorizzazioni si sono concentrate le due audizioni ieri della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. "Rapporti con lui? Zero. Mai nessuna interlocuzione proprio per le funzioni che ho svolto", spiega il ragioniere Daniele Bigi, che al Monte dei paschi era stato anche dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. "Ricordo che quando percorrevo Piazza del sale per andare a lavoro lo incrociavo e lo salutavo, lui quasi mai.

