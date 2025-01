Lanazione.it - Casa, progetto toscano vince bando europeo per costruire quartieri più inclusivi

Firenze, 9 gennaio 2025. Due milioni di euro stanziati per tre anni (2025-2027) e destinati a supportare i progetti di housing sociale avanzati da un network cooperativo- Urban Housing Coop.net - da sviluppare in tutta Europa. E' il risultato della partecipazione, vittoriosa, alla “terza call Interegg Europe” da parte del Dipartimento Dida dell’Università degli studi di Firenze, con la Regione Toscana come proponente ed in partenariato con il Fondo housing. Il nome della proposta risultata vincitrice - in totale sono stati 113 i progetti accolti su 206 domande ricevute - è “Heroes”, acronimo di affordable housing enhancement and regional oversight for european sustainability. L’obiettivo è quello di condividere le best practice e le soluzioni più innovative in tema di housing sociale, lavorando insieme a 10 soggetti (enti e municipalità) e 3 organizzazioni pubbliche, tra Belgio, Ucraina, Lettonia, Ungheria, Olanda, Danimarca, Polonia e Romania.