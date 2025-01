Donnaup.it - Biscotti di Natale in cinque minuti: facili, buonissimi e con solo 50 calorie!

Leggi su Donnaup.it

diin: buoni e con50!Se non siete pigri,può essere un buon momento per provare ricette nuove, soprattutto di dolcetti sfiziosi che possono riuscire graditi a tutta la famiglia, e specialmente ai bambini.Si può trattare, per esempio, dei deliziosini di cui ti offriamo la ricetta qui sotto. Si preparano davvero in men che non si dica e con ingredienti molto comuni eda trovare.Vediamo dunque la ricetta.diin: buoni e con50!Gli ingredientiPer una quarantina dioccorrono: 160 grammi di farina di grano tenero; 130 grammi di amido di mais (maizena); 80 millilitri olio; 45 grammi di stevia oppure 90 grammi di normale zucchero semolato; due uova; la scorza grattugiata di un’arancia (oppure della vanillina); cioccolato fuso (oppure marmellata).