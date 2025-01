Sport.quotidiano.net - Atalanta a Udine con De Ketelaere e Lookman davanti e Pasalic da trequartista. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Bergamo, 10 gennaio 2025 – Domani l’inizia il suo girone di ritorno da. Alle 15 nerazzurri di scena all’ex stadio Friuli, oggi BluEnergy Arena, contro la squadra di Runjaic che ha rallentato da novembre in poi con appena nove punti in dieci giornate, restando comunque al nono posto con 25 punti, non lontana dalla zona europea. Bianconeri reduci da due pareggi contro Torino e Verona e falcidiati da assenze pesanti: dal portiere Okoye a Giannetti e Zarraga fino alle punte Davies e Lucca. Dea che non perde adalla stagione 2016-17 e che tradizionalmente non ha mai perso la prima gara del nuovo anno con Gasperini in panchina: bergamaschi intenzionati a prolungare la striscia aperta di 13 risultati utili consecutivi e a riprendere a vincere dopo il pareggio di fine anno in casa della Lazio.