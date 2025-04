Pari con Catania per la Rari Nantes | la salvezza passa dall’ultimo turno

Leggi su Corrieretoscano.it

NuotoFlorentia 12-12 (4-4 2-3 1-3 5-2)NUOTO: M. Rossi, M. Biocanin, R. Torrisi 2, L. Vukicevic 1, F. Gulisano 1, F. Emmi, G. Torrisi 1, L. Orlando 1, S.1, E. Russo 2, M. Ferlito 1, R. Riolo 1, A. Akmalov, F. Trimarchi 1. All. DatoRN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri 2, M. Stocco, C. Di Fulvio 2, T. De Mey 1, N. Hofmeijer, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, S. Sordini, N. Benvenuti 3, G. Bini 2, D. Borghigiani, G. Gioia, U. Trpovski. All. MinettiARBITRI: Paoletti e BrasilianoNOTE: Usciti per limite di falli Riolo (C), Vukicevic (C) e Stocco (F) nel quarto tempo. Superiorità– Nello spettacolare penultimodella regular season maschile di serie A1, una sfortunata Florentia pareggia ae rimanda a il discorsoall’ultimo appuntamento casalingo del prossimo 19 aprile contro Il Trieste.