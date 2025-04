Atalanta Lazio biancocelesti con il lutto al braccio per la scomparsa di Suor Paola | il comunicato ufficiale

Atalanta Lazio, i calciatori biancocelesti avranno il lutto al braccio per la scomparsa di Suor Paola: il comunicato ufficiale del club La Lazio ha vissuto una settimana di lutto per la scomparsa di Suor Paola, grande tifosa della squadra biancoceleste, e si prepara a renderle omaggio anche nel weekend. In occasione del big match contro . Calcionews24.com - Atalanta Lazio, biancocelesti con il lutto al braccio per la scomparsa di Suor Paola: il comunicato ufficiale Leggi su Calcionews24.com , i calciatoriavranno ilalper ladi: ildel club Laha vissuto una settimana diper ladi, grande tifosa della squadra biancoceleste, e si prepara a renderle omaggio anche nel weekend. In occasione del big match contro .

Atalanta-Lazio, la carica dei tifosi biancocelesti: ecco quanti saranno al Gewiss - Poco meno di 24 ore al fischio d'inizio del big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. Una gara cruciale per la stagione della squadra guidata da mister Baroni chiamata a ripartire dopo ... (lalaziosiamonoi.it)