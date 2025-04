Rompipallone.it - Scambio tra Milan e Atalanta: arriva un big nerazzurro

Leggi su Rompipallone.it

Ilpuò tornare a parlare con l’per unomolto interessante in Serie A: attenzione a un big della DeaAnche in questa stagione, l’è riuscita a tenere un buon rendimento. I bergamaschi fino a tre settimana fa erano in piena corsa per lo scudetto, prima che l’Inter riuscisse a battere la Dea ed estrometterla dalla volata a tre. Tanti calciatori dei lombardi restano nel mirino delle big sul calciomercato e ilnon fa eccezione.I rossoneri hanno intenzione di cambiare diverse pedine in estate, e probabilmente anche l’allenatore, se Sergio Conceicao non dovesse dare grandi risposte da qui al finale di stagione. In attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo, il Diavolo potrebbe pensare di mettere in piedi unocon l’.Ilha messo nel mirino un big dell’Tra le fila dei bergamaschi, c’è un ragazzo che sta facendo benissimo anche in questa stagione.