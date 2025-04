Lanazione.it - Grave incidente sulla Siena Bettolle, arriva l’elisoccorso

Leggi su Lanazione.it

, 5 aprile 2025 –stradale. È successo intorno alle 18 di sabato 5 aprile al km 45, a Sinalunga. In base alle prime informazioni sarebbero rimaste coinvolte delle moto. Ma ancora la dinamica non è chiara. Un tratto della statale 715 è stato temporaneamente chiuso al traffico. Lanciato l’allarme al 112, è stato richiesto l’intervento del. Presenti anche i tecnici di Anas e le forze dell’ordine per i rilievi e consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.