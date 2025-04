Adzic Juventus Brambilla lo esalta | Ha delle giocate diverse dai giocatori normali Deve migliorare in questa cosa

JuventusNews24Adzic Juventus, Brambilla esalta il talento montenegrino dopo la prima doppietta in bianconero: tutte le parole(Marco Baridon – inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Mister Brambilla ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus Next Gen contro il Crotone soffermandosi sulle qualità di Adzic.Adzic Juventus – «Non sta a me dirlo. Ha delle qualità sopra la media, ha delle giocate diverse dai giocatori normali. È un talento, Deve migliorare l’applicazione in fase difensiva, il fatto di sacrificarsi, sporcarsi, poi nella qualità delle giocate non ci sono dubbi che sia un giocatore di alto livello».LA CONFERENZA STAMPA DI Brambilla POST Juventus NEXT GEN CROTONEL’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JuventusNEWS24 A PIETRELLILeggi su Juventusnews24. Juventusnews24.com - Adzic Juventus, Brambilla lo esalta: «Ha delle giocate diverse dai giocatori normali. Deve migliorare in questa cosa» Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24il talento montenegrino dopo la prima doppietta in bianconero: tutte le parole(Marco Baridon – inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Misterha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dellaNext Gen contro il Crotone soffermandosi sulle qualità di– «Non sta a me dirlo. Haqualità sopra la media, hadai. È un talento,l’applicazione in fase difensiva, il fatto di sacrificarsi, sporcarsi, poi nella qualitànon ci sono dubbi che sia un giocatore di alto livello».LA CONFERENZA STAMPA DIPOSTNEXT GEN CROTONEL’INTERVISTA ESCLUSIVA DINEWS24 A PIETRELLILeggi sunews24.

Brambilla: «Adzic è un talento. Mio futuro in Next Gen...». Juventus Next Gen, BRAMBILLA: "Vittoria importante dopo una bella partita. Adzic ha qualità sopra la.... Prima perde 6 partite di fila, poi fa 27 punti su 33: è una Juventus che ha dell'incredibile!. Juve, Turicchia non basta: la Next Gen cade in dieci a Latina. Motta manda Adzic a giocare con la Juve in Serie C: il montenegrino risponde con un gol spettacolare. Brambilla convoca di nuovo Adzic: giocherà ancora con la Next Gen. Ne parlano su altre fonti

Brambilla: «Adzic è un talento, ha qualità sopra la media! Mio futuro in Next Gen? Le premesse sono buone ma ci sarà il tempo per discutere» - Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro il Crotone di Serie C 2024/25 (inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Massimo Brambilla h ... (juventusnews24.com)

Doppietta Adzic, ancora lui! La Juventus Next Gen domina contro il Crotone: il talento montenegrino protagonista così – VIDEO - Doppietta Adzic, il VIDEO delle due reti del talento montenegrino con la Juventus Next Gen contro il Crotone: che giocate! La Juventus Next Gen batte la quarta forza del campionato con una grande pres ... (juventusnews24.com)

Juventus Next Gen, BRAMBILLA: "Vittoria importante dopo una bella partita. Adzic ha qualità sopra la media" - Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha parlato così ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria contro il Crotone: "Abbiamo fatto una bella partita, ... (tuttojuve.com)