Union Berlino-Wolfsburg il pronostico di Bundesliga | doppia combo interessante

Bundesliga, con il Bayer Leverkusen che dovrà così rispondere presente sul campo dell'Heidenheim per tenere aperta la corsa al titolo. A chiudere il programma di questo turno sarà invece il posticipo in programma domani, domenica 6 aprile, quando allo Stadio An der Alten Forsterei si affronteranno Union Berlino e Wolfsburg, con fischio d'inizio fissato alle ore 17.30.Padroni di casa che, dopo la complicatissima stagione scorsa, quest'anno stanno vivendo un campionato più tranquillo, con otto lunghezze di vantaggio rispetto alla zona playoff retrocessione che andranno amministrate nelle ultime sette partite. Union Berlino che attraversa un periodo di forma decisamente positivo, con ben sette punti conquistati nelle ultime tre partite, dove sono arrivate vittorie da sottolineare contro Friburgo e Eintracht Francoforte, oltre che il pareggio di lusso con il Bayern Monaco.

