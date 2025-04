Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-04-2025 ore 19:30

Luceverdeben trovati all'ascolto in corso fino a domani domenica 6 aprile i lavori di potatura sulla circonvallazione Gianicolense tra piazzale all'una e via Bernardino Ramazzini le linee tram 38 saranno sostituite da bus proseguono i lavori per la stazione del Pigneto di conseguenza la Circonvallazione Casilina Ovest resta chiusa da via del Pigneto a piazzale Prenestino fino a lunedì chiusa anche la Circonvallazione Casilina est da via del Pigneto a via Luigi Filippo De magistris ricordiamo i lavori di manutenzione straordinaria in via della Pisana alla fine del mese chiusura della strada tra via della Tenuta di Santa Cecilia e via di Malagrotta presso la fiera difino a domenica 6 aprile dalle ore 10 alle ore 20 la 34esima edizione di Romics il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games è possibile raggiungere la fiera anche con la linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto saranno 10 nel weekend i treni che si vinceranno all'offerta già esistente per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito