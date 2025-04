Tradimento anticipazioni 6 aprile | Behram rapisce Oylum che tenta la fuga all' estero

Oylum sembra ormai cosa fatta, ma Behram non si arrende e i risvolti saranno incredibili. Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Tradimento, in onda domani, domenica 6 aprile, alle 14.55 su Canale 5. Guzide ha deciso di aiutare Oylum ad affrontare il difficile momento che sta attraversando, ma non ha fatto i conti con l'ostinazione di Behram, che riuscirà a fermarla all'ultimo momento. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà domani nell'episodio di Tradimento, in onda alle 14.55 su Canale 5. Nell'episodio precedente Nella puntata di sabato 5 aprile, Guzide ha scoperto che Oylum è incinta di Behram: pur sconvolta, ha deciso comunque di aiutarla e ha accompagnato Oylum da un ginecologo per decidere se procedere con l'interruzione di gravidanza. Sa anche che la figlia vuole studiare mentre il fidanzato non è d'accordo, . Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 6 aprile: Behram rapisce Oylum che tenta la fuga all'estero Leggi su Movieplayer.it La soluzione ai problemi disembra ormai cosa fatta, manon si arrende e i risvolti saranno incredibili. Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di, in onda domani, domenica 6, alle 14.55 su Canale 5. Guzide ha deciso di aiutaread affrontare il difficile momento che sta attraversando, ma non ha fatto i conti con l'ostinazione di, che riuscirà a fermarla all'ultimo momento. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà domani nell'episodio di, in onda alle 14.55 su Canale 5. Nell'episodio precedente Nella puntata di sabato 5, Guzide ha scoperto cheè incinta di: pur sconvolta, ha deciso comunque di aiutarla e ha accompagnatoda un ginecologo per decidere se procedere con l'interruzione di gravidanza. Sa anche che la figlia vuole studiare mentre il fidanzato non è d'accordo, .

