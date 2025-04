Manifestazioni in Portogallo | migliaia chiedono aumenti salariali prima delle elezioni

migliaia di portoghesi hanno manifestato oggi a Lisbona, Porto, nel nord del Paese e a Coimbra (centro) per chiedere aumenti salariali e far sentire la loro voce a meno di due mesi dalle elezioni legislative anticipate indette per il 18 maggio. "È necessario cambiare politica: questo è il messaggio che vogliamo inviare al prossimo governo!", ha affermato Célia Matos, un'infermiera di 52 anni di Lisbona. "Una volta le persone erano povere, ma avevano diritto alla dignità. Oggi non è più così!", ha lamentato Vitor Botas, un soldato in pensione di 62 anni, particolarmente preoccupato per la crisi abitativa e per l'aumento del numero dei senzatetto. I manifestanti hanno marciato nel pomeriggio nel cuore di Lisbona su appello della Cgtp, la principale confederazione sindacale del Paese. Questa mobilitazione nazionale mirava a chiedere aumenti salariali di almeno il 15%, con un minimo di 150 euro per tutti i lavoratori. Quotidiano.net - Manifestazioni in Portogallo: migliaia chiedono aumenti salariali prima delle elezioni Leggi su Quotidiano.net di portoghesi hanno manifestato oggi a Lisbona, Porto, nel nord del Paese e a Coimbra (centro) per chiederee far sentire la loro voce a meno di due mesi dallelegislative anticipate indette per il 18 maggio. "È necessario cambiare politica: questo è il messaggio che vogliamo inviare al prossimo governo!", ha affermato Célia Matos, un'infermiera di 52 anni di Lisbona. "Una volta le persone erano povere, ma avevano diritto alla dignità. Oggi non è più così!", ha lamentato Vitor Botas, un soldato in pensione di 62 anni, particolarmente preoccupato per la crisi abitativa e per l'aumento del numero dei senzatetto. I manifestanti hanno marciato nel pomeriggio nel cuore di Lisbona su appello della Cgtp, la principale confederazione sindacale del Paese. Questa mobilitazione nazionale mirava a chiederedi almeno il 15%, con un minimo di 150 euro per tutti i lavoratori.

Manifestazioni in Portogallo: migliaia chiedono aumenti salariali prima delle elezioni. Crisi abitativa in Portogallo: migliaia in piazza per misure urgenti. Portogallo: migliaia protestano per chiedere salari e pensioni più alti. Medio Oriente: proteste a Roma e Lisbona per il cessate il fuoco. Migliaia in piazza per dire stop alla guerra a Gaza, Mattarella: "Cessate il fuoco immediato". Israele: camion contro persone a una fermata del bus a Tel Aviv, un morto e oltre 30 feriti. Ne parlano su altre fonti

Migliaia di portoghesi in piazza, chiedono aumenti salariali - Migliaia di portoghesi hanno manifestato oggi a Lisbona, Porto, nel nord del Paese e a Coimbra (centro) per chiedere aumenti salariali e far sentire la loro voce a meno di due mesi dalle elezioni legi ... (ansa.it)

Ciclone Martinho, disagi in tutto il Portogallo. Piogge intense e vento: migliaia di incidenti - LISBONA. Il passaggio della depressione Martinho, la notte scorsa, ha provocato migliaia di incidenti e situazioni di disagio in tutto il Portogallo. Una delle zone più colpite è stata la ... (laprovinciapavese.gelocal.it)