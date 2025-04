Conte alternativa a Meloni ha al centro il no al riarmo

"Oggi si rompe la farlocca luna di miele di Meloni costruita con le menzogne. Oggi si costruisce l'alternativa". Lo ha detto il leader di M5s Giuseppe Conte dal palco della manifestazione contro il riarmo. " Al centro dell'alternativa ci sarà il no sul riarmo, il si alla sanità e alla scuola". "Oggi deve partire una grande onda che deve attraversare il Paese".

