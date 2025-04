Ilfattoquotidiano.it - No al riarmo, le voci dalla piazza: “Qui l’Italia giusta. Non vogliamo essere complici della guerra”

Dal timore per i tagli su welfare e sanità, alla contrarietà altargato Von der Leyen e sposato dal governo Meloni. Ma anche la rivendicazione dell’appartenenza al M5s da parte dei militanti contro la “cancellazione” evocata da Carlo Calenda, nell’ultimo congresso di Azione. Questi i motivi che hanno spinto sostenitori 5 Stelle e pacifisti a scendere in, sfilando a Roma in corteo da Vittorio Emanuele fino ai Fori Imperiali, per una manifestazione che ha riunito M5s, Pd e Avs. “800 miliardi per il? Significa cancellare lo stato sociale“, c’è chi rivendica. E ancora: “Questa è la, non quella di Serra. Continuano a dire in tv che siamo in pericolo, ma non abbiamo capito da chi”. E c’è chi si scaglia contro il governo: “Ora c’è bisogno di un’alternativa, si riparta da questa”.