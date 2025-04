Parma Inter 0-2 LIVE | inizia il secondo tempo!

Parma Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Inter, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. SEGUI LA DIRETTA DI Parma Inter SU InterNEWS24 Parma (4-3-3): . Calcionews24.com - Parma Inter 0-2 LIVE: inizia il secondo tempo! Leggi su Calcionews24.com Al Tardini, il match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. SEGUI LA DIRETTA DISUNEWS24(4-3-3): .

LIVE - Parma-Inter 0-2, 49': iniziato il secondo tempo, Carlos Augusto in campo per Bastoni. Tre cambi per Chivu. Parma-Inter, la giornata in diretta. Diretta Parma - Inter (0-1) Serie A 2024. LIVE, Parma-Inter 0-2: problema per Bastoni, dentro Carlos Augusto. VIDEO Parma-Inter 0-2: Thuram svirgola, ma non sbaglia e raddoppia per i nerazzurri. PARMA-INTER 0-0 (1’PT) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI. Ne parlano su altre fonti

Parma-Inter LIVE 0-2 al 45': doppio vantaggio nerazzurro con Darmian e Thuram - Parma-Inter, 31esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI 45` - RADDOPPIO DELL`INTER Difesa del Parma colta alla sprovvista: Mkhitaryan si ... (msn.com)

Serie A: in campo Parma-Inter 0-2 DIRETTA e FOTO - Cross rasoterra di Dimarco deviato da Valeri, Darmian arriva da dietro e di destro batte Suzuki (palo-rete). Rete di Thuram. Mkhitaryan scatta alle spalle della difesa e serve Thuram, il francese a ... (ansa.it)

Thuram, «gollonzo» in Parma Inter: papà Lilian incredulo in tribuna - Marcus Thuram segna allo scadere un gol che aveva sbagliato. Non ha mai giocato nel Parma ma ha vissuto la sua infanzia a pochi chilometri dal tardini ... (corriere.it)