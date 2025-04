Milan-Fiorentina le formazioni ufficiali

Milano, 5 aprile 2025 – Nella sempre più appassionante (e intricata) lotta per conquistare un posto in Europa (puntando soprattutto alla Champions, poi all’Europa League) la sfida di stasera tra Milan e Fiorentina (al momento entrambe fuori dalle coppe) rappresenta un tassello importante. La Fiorentina vuole mantenere (e magari incrementare) i 4 punti di vantaggio sul Diavolo che, ovviamente, vuole avvicinarsi alla squadra di Palladino. Sport.quotidiano.net - Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali Leggi su Sport.quotidiano.net o, 5 aprile 2025 – Nella sempre più appassionante (e intricata) lotta per conquistare un posto in Europa (puntando soprattutto alla Champions, poi all’Europa League) la sfida di stasera tra(al momento entrambe fuori dalle coppe) rappresenta un tassello importante. Lavuole mantenere (e magari incrementare) i 4 punti di vantaggio sul Diavolo che, ovviamente, vuole avvicinarsi alla squadra di Palladino.

