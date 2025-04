Perché ridurre il debito americano è il vero obiettivo dei dazi di Trump

Trump sui dazi e l'uso della leva delle tariffe commerciali come strumento di coercizione finanziaria e geopolitica ha aperto un'ampia discussione sul fine ultimo di tale strategia articolata che ha spinto il dazio medio imposto da Washington al resto del mondo al 22,5%, il più alto dal 1909 secondo i calcoli del Budget Lab dell'Università di Yale. C'entra, sicuramente, in questo calcolo la spinta di Trump a comprimere il deficit commerciale americano col resto del mondo, scelta che ha portato a daziare anche Stati verso i quali il disavanzo assume valenza strategica, come successo per il Vietnam usato come hub per il disaccoppiamento industriale dalla Cina. Ma c'entra anche il tema fondamentale del debito pubblico statunitense, di cui su queste colonne abbiamo parlato come di una delle spade di Damocle che pendono sull'economia a stelle e strisce.

