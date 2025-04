.com - Promozione / La Jesina vince a Fermignano e torna in Eccellenza

La squadra di casa recrimina per un presunto fallo di mani in area leoncella (0-0) e per le due traverse colpite (0-1) con Patrignani e Labate JESI, 5 aprile 2025 – Lariin. Questa è la notizia senza se e senza ma! Dopo la delusione della retrocessione della scorsa stagione e dopo un anno di Categoria inferiore il club leoncelloil campionato e riin.Undici iniziali con tante novità. Tra i padroni di casa confermate le assenze degli squalificati Giovannelli e Cantucci mentre tra i titolari dei leoncelli subito in campo Tittarelli che dalla gara d’andata proprio contro la Fermignanese non era stato più schierato come titolare.PRIMO TEMPOAl fischio d’inizio subito buoni ritmi in campo ma sostanziale equilibrio. Al 15? prima occasione per lacon azione insistita sulla sinistra di Filippo Massei e palla al centro per la conclusione di Tittarelli fuori misura.