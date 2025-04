Brambilla Juve l’allenatore svela sul suo futuro | Contentissimo di essere tornato a fine campionato vedremo ma le premesse…

JuventusNews24Brambilla Juve, l'allenatore svela sul suo futuro: tutte le dichiarazioni del mister della Next Gen in conferenza stampa(Marco Baridon – inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Mister Brambilla ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus Next Gen contro il Crotone analizzando anche quello che potrebbe essere il suo futuro in bianconero.RESTARE UN ALTRO ANNO IN NEXT GEN – «Io, anche la società, siamo concentrati su questo finale di campionato. Con Chiellini parliamo tutti i giorni, la nostra concentrazione è finire bene poi ci sarà il tempo per discutere. Io son Contentissimo di essere tornato, del lavoro che stiamo facendo e vedremo a fine campionato quello che succederà. Le premesse sono buone».LA CONFERENZA STAMPA DI Brambilla POST JuveNTUS NEXT GEN CROTONEL'INTERVISTA ESCLUSIVA DI JuveNTUSNEWS24 A PIETRELLI

