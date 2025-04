Internews24.com - Gol Ondrejka, il Parma acciuffa il pareggio! 2-2 al Tardini – VIDEO

di RedazioneGol, ilil! 2-2 al. Le immagini della reteCambia ancora il risultato del match deltrae Inter, che dopo aver visto i nerazzurri avanti di due gol, grazie alle reti di Darmian e Thuram, subiscono la seconda rete di giornata, con la squadra di Chivu che, dopo aver riaperto la partita grazie a Adrian Bernabè, trova anche il gol del cercato, grazie alla prima gioia in Serie A di Jacob, che dopo una leggera deviazione di Acerbi, spiazza Sommer e trova il 2-2. Inter totalmente addormentata in questi secondi 45 minuti. Serve la reazione. ?? GOAL: Jacob??2-2 Interpic.twitter.com/Wc0nwgGSn3— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 5, 2025 Ecco il racconto e le immagini del gol? 69? GOL DEL– I ducali trovano il! Pellegrino lavora bene il pallone spalle alla porta, serveche punta la difesa e calcia, la deviazione di Acerbi in scivolata beffa Sommer.