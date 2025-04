Nerdpool.it - “La sala da bagno”: l’ultimo episodio di The Apothecary Diaries è filler?

Da ieri è disponibile su Crunchyroll la puntata numero 37 di The, l’anime che vede protagonista Maomao, una speziale e assaggiatrice che lavora nella corte interna dell’Imperatore. Dopo lo scorso, in cui la carne al fuoco è stata tantissima, questa settimana abbiamo un clima più rilassato e lento. Nell’36, “Hua Ruiyue“, siamo rimasti più volte con il fiato sospeso: Jinshi ha mosso delle palesi avance nei confronti di Maomao, che ha scoperto e ammesso (anche a se’ stessa) che quello che credeva un eunuco è invece un uomo a tutti gli effetti; la confessione (anche se non riuscita) del ragazzo, la scoperta del suo vero nome, rivelataci da Gaoshun.Ieri la vicenda si è presa una leggera pausa. Vediamo Jinshi solo in un breve flashback di Maomao (mentre si guarda, leggermente schifata, la mano con cui ha tastato la rana), ma la puntata si concentra soprattutto sulla protagonista e sulle sua due amiche servitrici: la piccola Xiaolan e Zicui, più furba e intelligente di quanto possa sembrare.