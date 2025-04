.com - Promozione / Il Moie Vallesina pareggia al Pierucci contro il Marina, commozione per l’ultima in casa di Mosca

200 le presenze del capitano con la maglia del. A Sabbatini risponde in zona Cesarini Marini, 5 aprile 2025 – Un pari sentito e voluto, quello che ilha con conquistato inpropriaunparticolarmente combattivo.Ad un primo tempo all’insegna dell’equilibrio fa seguito un secondo tempo contraddistinto da emozioni. Ilinfatti in una prima fase crea qualche brivido a cui rispondono molto efficacemente i biancoazzurri ma al 27? sono proprio gli ospiti a portarsi avanti con una gran conclusione di Sabbatini giunto a rimorchio. Il pareggio per i padroni di, che non hanno mai smesso di crederci, arriva solo al 94? con Marini che al termine di un’azione confusa in area dá la zampata decisiva.Da segnalare, la grande, per capitan Lorenzoche oggi, alla sua ultima gara da giocatore rossoblù al, ha raggiunto quota 200 partite con la maglietta del