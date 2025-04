Morte Antonello Fassari la reazione di Claudio Amendola

Claudio Amendola è visibilmente provato e affranto per la Morte di Antonello Fassari, l’attore romano che ha condiviso con lui non solo l’esperienza televisiva de I Cesaroni, ma anche un legame umano profondo e sincero. La notizia della scomparsa di Fassari ha colpito l’intero mondo dello spettacolo italiano, lasciando un vuoto difficilmente colmabile tra colleghi e fan. Amendola, parlando all’Ansa, ha detto commosso: “Sarai per sempre mio fratello”. Parole semplici ma potenti, che racchiudono anni di lavoro, di amicizia e di vita condivisa.La notizia era temuta ma non attesa. Lo stesso Amendola ha raccontato come il cast fosse al corrente della “malattia bastarda” che aveva colpito Fassari, ma nessuno era davvero pronto a dirgli addio. “Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare”, ha confessato con la voce spezzata. Leggi su Caffeinamagazine.it è visibilmente provato e affranto per ladi, l’attore romano che ha condiviso con lui non solo l’esperienza televisiva de I Cesaroni, ma anche un legame umano profondo e sincero. La notizia della scomparsa diha colpito l’intero mondo dello spettacolo italiano, lasciando un vuoto difficilmente colmabile tra colleghi e fan., parlando all’Ansa, ha detto commosso: “Sarai per sempre mio fratello”. Parole semplici ma potenti, che racchiudono anni di lavoro, di amicizia e di vita condivisa.La notizia era temuta ma non attesa. Lo stessoha raccontato come il cast fosse al corrente della “malattia bastarda” che aveva colpito, ma nessuno era davvero pronto a dirgli addio. “Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare”, ha confessato con la voce spezzata.

