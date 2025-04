Napoli scoperta casa a luci rosse in zona ospedaliera | scatta il sequestro

Napoli, scoperta “casa a luci rosse” in zona ospedaliera: scatta il sequestro Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, scoperta “casa a luci rosse” in zona ospedaliera: scatta il sequestro Leggi su Teleclubitalia.it L'operazione è stata messa a segno dagli agenti della Polizia Municipale L'articolo” inilTeleclubitalia.

Scavi abusivi nel centro di Napoli: scoperta una rara chiesa medievale dell'XI secolo. Scoperta una casa di riposo abusiva a Napoli: denunciato il titolare. Scoperta casa di appuntamenti: dietro somme di denaro giovani ragazze si prostituivano. Scavi di Pompei, riemerge una “nuova” Villa dei Misteri: scoperta la «Casa del Tiaso». Ad Acerra pitbull sbrana bimba di 9 mesi nel suo letto e la uccide, il padre dormiva: la drammatica scoperta. Mergellina, scoperta casa di riposo abusiva: denunciato il titolare. Ne parlano su altre fonti

Scoperta una casa di riposo abusiva a Napoli: denunciato il titolare - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Napoli, tragedia in un appartamento: coppia trovata morta, le prime indagini - I corpi senza vita di una coppia, un uomo e una donna, sono stati rinvenuti oggi, venerdì 21 marzo, in un appartamento di Napoli. Sono in corso le indagini. (notizie.it)

Scoperta una casa di riposo abusiva nel centro di Napoli: chiusura e denunce da parte della Polizia - Un’operazione della Polizia ha portato alla scoperta di una casa di riposo abusiva a Piazza della Repubblica, uno dei luoghi più centrali di Napoli. L’intervento, svolto nella mattinata di ieri, ha ... (gaeta.it)