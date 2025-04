Le SBC di FC 25 l’Immortale Pavel Nedv?d Junior | costo e sfide da fare

Pavel Nedv?d uscita in data 5 aprile 2025.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonSBC Pavel Nedv?dNumero sfide: 9Premio: 1x ICONA Franz Beckenbauer Non scambiab.costo al momento dell’uscita: 326.000 Crediti circaScadenza: 4 giugno Leggenda NataPremio: 1x Small Silver Players PackEsattamente 11 giocatori rariEsattamente 11 bronzoStella nascentePremio: 1x x3 Common Gold Players PackEsattamente 11 giocatori rariEsattamente 11 argentoIn prestitoPremio: 1x Nedved in prestitoValutazione squadra: min 83Furia CecaPremio: 1x Premium Electrum Players PackSerie A: Min 1 gioc. Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25, l’Immortale Pavel Nedv?d Junior: costo e sfide da fare Leggi su Imiglioridififa.com Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatoreNedv?d uscita in data 5 aprile 2025.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonSBCNedv?dNumero: 9Premio: 1x ICONA Franz Beckenbauer Non scambiab.al momento dell’uscita: 326.000 Crediti circaScadenza: 4 giugno Leggenda NataPremio: 1x Small Silver Players PackEsattamente 11 giocatori rariEsattamente 11 bronzoStella nascentePremio: 1x x3 Common Gold Players PackEsattamente 11 giocatori rariEsattamente 11 argentoIn prestitoPremio: 1x Nedved in prestitoValutazione squadra: min 83Furia CecaPremio: 1x Premium Electrum Players PackSerie A: Min 1 gioc.

FC 25, Nuovo Obiettivo Live Bompastor Immortali FUT - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live Bompastor Immortali FUT. Completa le sfide per ottenere ... (imiglioridififa.com)

FC 25, Obiettivo Live: Affina le tue capacità (EVO in regalo) - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Affina le tue capacità uscito in data 4 aprile 2025. (imiglioridififa.com)

EA Sports FC 25 si aggiorna per accogliere il quarto kit della Juventus - Mentre i i giocatori del Milan partecipano all'anteprima di Assassin's Creed Shadows, la Juventus guarda in direzione di EA Sports FC 25 per annunciare l'arrivo del quarto kit stagionale dei ... (everyeye.it)