iOS 18 4 | tutte le novità del Control Center e l’espansione di Apple Intelligence

Ildi iOS 18.4 rappresenta un salto in avanti nell’esperienza utente, combinando personalizzazione, design intuitivo e funzionalità intelligenti. Con l’ultimo aggiornamento,non solo migliora l’accessibilità delle impostazioni, ma amplia anche le capacità dia nuovi dispositivi e lingue.Con iOS 18.4 arrivaanche in ItaliaCon iOS 18.4 nuovili per la musica ambientale: atmosfere su misuraiOS 18.4 introduce una sezione dedicata alla musica ambientale nel, con quattro opzioni tematiche: Freddo, Produttività, Sonno e Benessere. Ognilo attiva playlist diMusic studiate per adattarsi all’umore o all’attività del momento. Non solo: è possibile:Personalizzare le playlist predefinite (scelte manualmente o consigliate da).