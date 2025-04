Lapresse.it - È morto l’attore Antonello Fassari, l’oste Cesare de ‘I Cesaroni’

Lutto nel mondo della televisione e del cinema. Èall’età di 72 anni, attore romano noto al grande pubblico per il ruolo delnella serie ‘I Cesaroni‘.La carriera diDiplomatosi nel 1975 all’Accademia ‘Silvio D’Amico’, nella sua carriera– malato da tempo – ha affiancato all’attività teatrale quella televisiva e radiofonica, partecipando a programmi come ‘Avanzi’ di Serena Dandini e a miniserie come ‘Anni ’50’ e ‘Al di là delle frontiere’, oltre a ‘I ragazzi della 3/a C’. A livello cinematografico ha interpretato Ciro Buffoni nel film ‘Romanzo criminale’ ed ha fatto parte del cast di ‘Suburra’ (2005) e di ‘Selvaggi’ (1995). La sua ultima apparizione risale al 2024 all’interno della pellicola ‘Flaminia’ di Michela Giroud.