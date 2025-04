Gubbio-Ascoli 0-0 alla fine vince la noia

Gubbio, 5 aprile 2025 – Sarà stato il primo caldo o i punti pesanti in palio, ma tra Gubbio e Ascoli alla fine ha vinto la noia, in una partita che è sembrata un’amichevole di inizio stagione. Solo qualche sussulto nel finale ha riacceso una fiammella che è parsa più che sopita per tutto il resto della gara, che ha viaggiato su ritmi bassi e ha portato con sé una miriade di errori tecnici. E non è un’esagerazione, tanto che il primo squillo arriva dopo la metà del primo tempo. Al 25’ Iaccarino, dopo un ottimo recupero palla, sceglie la soluzione personale invece dell’assist per D’Ursi, ma il suo tentativo dalla distanza termina centrale. Sul capovolgimento di fronte Carpani mette in mezzo dalla sinistra per Ciabuschi che da solo davanti a Venturi cerca la volee ma manda clamorosamente a lato. Sport.quotidiano.net - Gubbio-Ascoli 0-0, alla fine vince la noia Leggi su Sport.quotidiano.net , 5 aprile 2025 – Sarà stato il primo caldo o i punti pesanti in palio, ma traha vinto la, in una partita che è sembrata un’amichevole di inizio stagione. Solo qualche sussulto nel finale ha riacceso una fiammella che è parsa più che sopita per tutto il resto della gara, che ha viaggiato su ritmi bassi e ha portato con sé una miriade di errori tecnici. E non è un’esagerazione, tanto che il primo squillo arriva dopo la metà del primo tempo. Al 25’ Iaccarino, dopo un ottimo recupero p, sceglie la soluzione personale invece dell’assist per D’Ursi, ma il suo tentativo ddistanza termina centrale. Sul capovolgimento di fronte Carpani mette in mezzo dsinistra per Ciabuschi che da solo davanti a Venturi cerca la volee ma manda clamorosamente a lato.

