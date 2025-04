Kvaratskhelia si supera e fa meglio dello Scudetto vinto con il Napoli

Kvaratskhelia subito decisivo con il Paris Saint-Germain, fa addirittura meglio della spettacolare stagione con il Napoli

L'ex attaccante del Napoli ha lasciato un'eredità pesante in azzurro, raccolta poi da Noah Okafor sul gong del calciomercato invernale. In realtà, Manna e Conte dovranno cercare una soluzione per la prossima stagione per sostituire al meglio Kvaratskhelia, di certo uno dei migliori giocatori del campionato e di conseguenza tra i punti di riferimento del Napoli.

E nel frattempo, Khvicha diventa immediatamente decisivo per il suo PSG. In pochi mesi è stato determinante con la nuova squadra. Non solo i numeri, ma nelle giocate, nella continuità e nell'apporto dato alla squadra in tutte le volte in cui è sceso in campo.

E poi, il suo assist in PSG-Angers è stato decisivo per il gol che ha deciso il campionato: Kvaratskhelia ha già vinto il primo trofeo con il Paris Saint-Germain.

