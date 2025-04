Pronostico Spezia-Sampdoria | sconfitta ed esonero

Spezia-Sampdoria è una partita della trentaduesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Un derby che vale una stagione. Un derby che potrebbe mettere fine anche all’esperienza in panchina di Leonardo Semplici, che guida la Samp. La sua squadra è in piena zona playout e rischia clamorosamente la retrocessione diretta. In settimana si è parlato molto del suo addio e la proprietà gli ha dato l’ultima occasione. Serve un risultato positivo contro la terza forza del campionato per mangiare la colomba.Pronostico Spezia-Sampdoria: sconfitta ed esonero (Lapresse) – Ilveggente.itDifficile. Senza dubbio. Lo Spezia, terzo in classifica come detto, è una squadra che sogna ancora la promozione diretta. Anche in questo caso il compito è abbastanza arduo, ma vincere il derby significherebbe trovare di nuovo la vittoria dopo un pareggio e una sconfitta e soprattutto ricacciare indietro l’assalto della Cremonese che ha vinto il suo match venerdì scorso. Ilveggente.it - Pronostico Spezia-Sampdoria: sconfitta ed esonero Leggi su Ilveggente.it è una partita della trentaduesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Un derby che vale una stagione. Un derby che potrebbe mettere fine anche all’esperienza in panchina di Leonardo Semplici, che guida la Samp. La sua squadra è in piena zona playout e rischia clamorosamente la retrocessione diretta. In settimana si è parlato molto del suo addio e la proprietà gli ha dato l’ultima occasione. Serve un risultato positivo contro la terza forza del campionato per mangiare la colomba.ed(Lapresse) – Ilveggente.itDifficile. Senza dubbio. Lo, terzo in classifica come detto, è una squadra che sogna ancora la promozione diretta. Anche in questo caso il compito è abbastanza arduo, ma vincere il derby significherebbe trovare di nuovo la vittoria dopo un pareggio e unae soprattutto ricacciare indietro l’assalto della Cremonese che ha vinto il suo match venerdì scorso.

quote Sampdoria Spezia: il pronostico sul match. Sampdoria-Spezia, il pronostico del derby. Che debutto per Semplici!. quote Modena Spezia: il pronostico sui liguri. Spezia-Samp, D'Angelo "Possiamo giocarci qualcosa di importante". Sampdoria, arriva la capolista schiacciasassi Sassuolo (venerdi ore 20.30). In avanti ancora Sibilli e Niang.. Apre Pisa-Bari, guida alla 17ª giornata con 3 derby!. Ne parlano su altre fonti

Spezia, Bandinelli in vista della Sampdoria: «Sarà una partita difficilissima. Abbiamo voglia di…» - Filippo Bandinelli, centrocampista dello Spezia, ha parlato in vista del match in programma domani contro la Sampdoria: le parole Filippo Bandinelli, centrocampista dello Spezia, ha parlato in vista d ... (sampnews24.com)

Spezia-Samp, D'Angelo "Possiamo giocarci qualcosa di importante" - Il mister non sarà in panchina nel derby di domenica, per il turno di squalifica arrivato dopo la sconfitta con il Brescia ... (rainews.it)

Spezia-Sampdoria, ballottaggio serrato fra Oudin e Akinsanmiro: ecco chi potrebbe partire dal primo minuto, il punto - Spezia-Sampdoria, rimane vivo il ballottaggio sulla trequarti: duello fra Oudin e Akinsanmiro, il punto Prosegue la preparazione dei blucerchiati in vista di Spezia-Sampdoria di domenica. La squadra d ... (informazione.it)