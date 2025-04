Bonelli il peggiore va in piazza con gli antagonisti violenti Poi si pente e tenta una ridicola mediazione video

Bonelli, leader di Avs, tra i facinorosi che al Pantheon manifestavano contro il decreto Sicurezza del governo? Lo vediamo lì in mezzo tentare di mettersi in mezzo per "sedare" i bollenti spiriti dei manifestanti dei centri sociali scesi in campo che si stavano scagliando contro gli agenti. Nella manifestazione antagonista c'erano anche esponenti politici di Pd, M5s e +Europa e Avs che di certo non hanno partecipato agli scontri. Ma hanno prima avallato il sit-in e poi condiviso la piazza con chi li ha generati. Tra questi Angelo Bonelli che – come titolano tutti i video che hanno ripreso la scena- tenta di mettere pace tra i due opposti schieramenti. Che dire? Ingenuità? Senso del ridicolo? Mancanza di capacità previsionale? Fare l'eroe fuori tempo massimo? Aprire la stalla dopo che i buoi sono scappati?Prima aderisce alla piazza, poi si sfilaTante domande a cui si può rispondere "affermativo".

