Kolo Muani titolare in Roma Juve? Il francese verso la panchina ma… L’idea che stuzzica Tudor | tutti i dettagli

JuventusNews24Kolo Muani titolare in Roma Juve? Gli ultimissimi aggiornamenti sull’attaccante bianconero in vista del match contro i giallorossiKolo Muani dovrebbe partire in panchina nel big match della Juve contro la Roma. Ancora spazio a Dusan Vlahovic ma il francese ha ancora una piccola speranza e potrebbe essere utilizzato nel caso in cui Tudor dovesse puntare al tridente.Un altro ruolo in cui potrebbe agire è quello da trequartista, vicino a Yildiz e dietro a Vlahovic occupando il posto di Koopmeiners che partirà in panchina. Per il momento, come riportato da Sky Sport, è in vantaggio Nico Gonzalez.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Kolo Muani titolare in Roma Juve? Il francese verso la panchina ma… L’idea che stuzzica Tudor: tutti i dettagli Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24in? Gli ultimissimi aggiornamenti sull’attaccante bianconero in vista del match contro i giallorossidovrebbe partire innel big match dellacontro la. Ancora spazio a Dusan Vlahovic ma ilha ancora una piccola speranza e potrebbe essere utilizzato nel caso in cuidovesse puntare al tridente.Un altro ruolo in cui potrebbe agire è quello da trequartista, vicino a Yildiz e dietro a Vlahovic occupando il posto di Koopmeiners che partirà in. Per il momento, come riportato da Sky Sport, è in vantaggio Nico Gonzalez.Leggi suntusnews24.com

