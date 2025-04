Musk al congresso della Lega | Spero zero dazi in futuro

Spero che gli Stati Uniti e l'Europa possano creare una partnership molto stretta. C'è già un'alleanza, ma Spero sia più forte. Spero ci sposteremo in futuro a una situazione di zero dazi con una zona di libero scambio tra l'Europa e l'America". Così Elon Musk, in videocolLegamento con il congresso della Lega a Firenze e 'intervistato' dal leader del Carroccio Matteo Salvini, in merito alla situazione dei dazi annunciati dal presidente americano Donald Trump.

