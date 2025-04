Iltempo.it - Campello e il vero motivo della rottura con Morata: "L'errore più grande"

Anche le relazioni più solide non sono immuni dalle difficoltà, come dimostra il caso di Alvaroe Alice, che ha vissuto un periodo di separazione annunciato lo scorso anno che ha sconvolto i milioni di fan. Tuttavia, la coppia sembra oggi essersi ritrovata e aver ricominciato più forte di prima, in nome di un amore profondo e maturo. Laoggi lo ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”. Alice ha spiegato che la separazione non è stata causata da una crisi tra lei e Alvaro ma: “è stata il risultato di tanti fattori”, ha esordito. “Non siamo stati maturi. Siamo stati molto impulsivi, è stato l'piùnostra vita. Abbiamo gestito male la situazione, ma fa partevita. Si sbaglia, ma questa esperienza ci ha fatto imparare molto”, ha raccontato poi .