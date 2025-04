Ilrestodelcarlino.it - Loreto, memoria e tradizione grazie all'Aeronautica militare

(Ancona), 5 aprile 2025 – Il Centro di Formazione Aviation English ha ospitato, al sedime di, un evento di grande rilevanza simbolica, voluto dal Presidente dell’Onfa, Opera nazionale per i figli degli Aviatori, Gen. Isp. Capo (aus.) Basilio Di Martino accompagnato da alcuni ex allievi dell’Opera che ha coinvolto una rappresentanza del personale del Centro, guidata dal Comandante colonnello Marco Attanasio, oltre che Autorità militari e civili. L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico e infrastrutturale del Centro che ha una lunga e significativalegata all’e all’Onfa. L’evento si è svolto in una giornata che ha combinato storia, religione e commemorazione: storicamente infatti, proprio presso la storica residenza di Villa Bonci, situata all’interno del sedime del Centro e scelta come location per la cerimonia, ha avuto inizio l’attività dell’Opera che, sostenuta dall’allora Ministero dell’, portò alla fondazione dell’Istituto Francesco Baracca che ha ospitato e formato, dal 1931 al 1984, i figli degli aviatori deceduti in servizio.