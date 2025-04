Dazi Trump telefonata Starmer-Macron | Preoccupati per sicurezza globale

telefonata sabato tra il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron: sul tavolo, la risposta all’annuncio dei nuovi Dazi sulle importazioni negli Usa da parte del presidente americano Donald Trump. Nel loro colloquio, come riporta il Guardian, i due hanno discusso delle loro “preoccupazioni circa l’impatto economico e sulla sicurezza globale, in particolare nel Sud-est asiatico“, delle tariffe. Si tratta solo dell’ultima di una serie di telefonate di Starmer con i leader mondiali dopo la presentazione dei Dazi, che colpiscono il Regno Unito per il 10% ma l’Unione Europea per il doppio.Cosa si sono detti Starmer e Macron“Il primo ministro ha parlato con il presidente Macron dopo l’annuncio di questa settimana che gli Stati Uniti imporranno tariffe aggiuntive. Lapresse.it - Dazi Trump, telefonata Starmer-Macron: “Preoccupati per sicurezza globale” Leggi su Lapresse.it sabato tra il premier britannico Keire il presidente francese Emmanuel: sul tavolo, la risposta all’annuncio dei nuovisulle importazioni negli Usa da parte del presidente americano Donald. Nel loro colloquio, come riporta il Guardian, i due hanno discusso delle loro “preoccupazioni circa l’impatto economico e sulla, in particolare nel Sud-est asiatico“, delle tariffe. Si tratta solo dell’ultima di una serie di telefonate dicon i leader mondiali dopo la presentazione dei, che colpiscono il Regno Unito per il 10% ma l’Unione Europea per il doppio.Cosa si sono detti“Il primo ministro ha parlato con il presidentedopo l’annuncio di questa settimana che gli Stati Uniti imporranno tariffe aggiuntive.

Dazi Trump, telefonata Starmer-Macron: "Preoccupati per sicurezza globale" - LaPresse. Starmer e Macron: «Guerra commerciale non giova a nessuno». Musk: spero zero dazi in futuro. Media: «Segretario al Tesoro Bessent valuta dimissioni». Donald Trump, l'annuncio sui dazi reciproci. Per l'Ue tariffe al 20% «perché ci derubano». Si salva a metà Starmer al 10% - Il video. Starmer sente Trump, 'progressi' su un possibile accordo commerciale. Trump: "Infuriato" con Putin, dazi sul petrolio se farà saltare l'accordo - Kiev: allerta aerea per minaccia droni nella capitale e in diverse regioni ucraine. Dazi Usa, Casa Bianca verso esclusione automobili, prodotti farmaceutici e chip. Ne parlano su altre fonti

Dazi Usa, Starmer: "Nostra risposta sarà guidata dall'interesse nazionale" - Centofanti, Mogurean e Paris spiegano in una nota perché non saranno in lizza alla competizione in Bulgaria dopo il licenziamento della dt Maccarani: “Nessuna arroganza, questa notizia ci ha colpito ... (quotidiano.net)

Dazi, l'annuncio di Trump: tariffe reciproche in tutto il mondo, all'Ue 20% - I dazi americani sui beni cinesi saliranno complessivamente al 54%, calcolando le tariffe già in vigore e quelle reciproche del 34% appena annunciate da Donald Trump. Lo riporta l'agenzia Bloomberg ... (tg24.sky.it)

Meloni, avviso ai mercati: «Il panico peggio dei dazi. Sospendere il Green deal» - Lo sguardo su una Piazza Duomo assolata all’Aquila, città fiera e ancora ferita dal terremoto che fu, tutto intorno i cori e gli applausi per i pompieri schierati in uniforme di ... (ilmessaggero.it)