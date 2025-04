VIDEO Milan-Fiorentina | pullman rossonero arrivato a ‘San Siro’ | PM News

pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Fiorentina! Ecco il VIDEO dell'arrivo Il pullman dei rossoneri di Sérgio Conceição è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 20:45 tutti in campo per Milan-Fiorentina, partita della 31^ giornata della Serie A 2024-2025. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Conceição allo stadio nel VIDEO del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi

