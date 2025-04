Quotidiano.net - Sciopero aerei 9 aprile 2025: orari, compagnie coinvolte e fasce garantite

Roma, 5- Il 9si preannuncia una giornata complicata per chi ha in programma un viaggio in aereo. Mercoledì prossimo è infatti previsto unonazionale del settore aeroportuale che potrebbe causare ritardi e cancellazioni. L’agitazione riguarderà diverse categorie di lavoratori, sia in volo che a terra. Ecco chi si ferma e quando. Chi si ferma e quando Il sindacato Cub Trasporti ha proclamato unonazionale del comparto aereo nella fasciaa 10:30 – 14:30. Nello stessoo si fermeranno anche gli assistenti di volo di EasyJet, insieme al personale impiegato come autista negli aeroporti di Linate e Malpensa. Anche l’aeroporto di Palermo sarà interessato: qui i dipendenti della società di gestione Gesap si asterranno dal lavoro per otto ore, dalle 10 alle 18.