Inter allarme per Inzaghi | sostituito all’intervallo ghiaccio al ginocchio

Inzaghi trema, il tecnico dell'Inter perde uno dei titolari a metà partita contro il Parma: le condizioni del giocatoreOggi gara ha le sue insidie, nel calcio di alto livello, specialmente quando si gioca una volta ogni tre giorni e bisogna gestire al meglio le energie ed eventuali cali di tensione. Lo sa benissimo l'Inter, che in questo finale di stagione è impegnata su tutti i fronti e sa di non poter sbagliare nulla. E anche la gara di Parma, nonostante la disparità tecnica, non andava presa sotto gamba.Inter, allarme per Inzaghi: sostituito all'Intervallo, ghiaccio al ginocchio – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)I nerazzurri hanno approcciato bene la sfida, creando subito molte occasioni da gol. Rischiando anche qualcosa, con i padroni di casa che hanno avuto un paio di grandi opportunità sventate da parate altrettanto importanti di Sommer.

