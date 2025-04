Milano manifestazione per la pace contro il riarmo

Milano si è tenuta la manifestazione per la pace e contro il riarmo ‘L’Uè è una dittatura guerrafondaia’ promossa da Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia sovrana e popolare. Lapresse.it - Milano, manifestazione per la pace contro il riarmo Leggi su Lapresse.it In piazza della Scala asi è tenuta laper lail‘L’Uè è una dittatura guerrafondaia’ promossa da Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia sovrana e popolare.

Tre mobilitazioni in poche ore in centro a Milano: manifestazioni contro riarmo e decreto sicurezza e corteo pro Palestina. Milano, i manifestanti chiedono pace contro il riarmo. “Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora” 26 ottobre 2024 giornata di mobilitazione nazionale con manifestazioni a Torino, Milano, Firenze, Roma, Bari, Palermo e Cagliari. A Milano la maxi manifestazione per la pace: "Fermiamo le guerre". Coordinamento per la pace: Milano si mobilita contro tutte le guerre. A Milano un sabato di cortei contro la guerra. Ne parlano su altre fonti

Tre mobilitazioni in poche ore in centro a Milano: manifestazioni contro riarmo e decreto sicurezza e corteo pro Palestina - Già indagati nell’inchiesta che ha portato in cella il 43enne ornai ex leader della curva sud del Milan, per loro ora è scattato il carcere a fronte di ulteriori accertamenti. Su SkyEcc i messaggi ... (msn.com)

Milano, i manifestanti chiedono pace contro il riarmo - (LaPresse) In piazza della Scala a Milano si è tenuta la manifestazione per la pace e contro il riarmo 'L'Uè è una dittatura guerrafondaia' ... (stream24.ilsole24ore.com)

Le due manifestazioni (opposte) su Ucraina e difesa europea - In piazza Scala Rizzo e Toscano con le bandiere italiane e i proclami sull'uscita dall'Unione europea, dall'altra Più Europa, Italia Viva, Azione e Radicali insieme alla comunità ucraina ... (milanotoday.it)