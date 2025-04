Cosa ho pensato Yari Carrisi dubbi sulla scomparsa della sorella

Yari Carrisi torna sul dramma che ha sconvolto la famiglia: la scomparsa di Ylenia. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 5 aprile, il figlio di Al Bano e Romina Power ha esordito parlando di una delle sue più grandi passioni: "Io ho viaggiato tantissimo durante la mia vita: il primo viaggio l'ho fatto a un mese e da lì non mi sono mai fermato". Nel salotto di Silvia Toffanin, Yari ha spiegato: "Io e la mia famiglia siamo sempre stati messi sotto ai riflettori di un certo tipo: tutti volevano sapere di noi, Cosa facevamo e io ho voluto allontanarmi da questo, quindi, sono andato in India e lì ho ritrovato il mio equilibrio e ci sono rimasto per un po'". L'uomo è legatissimo a entrambi i genitori: "Abbiamo sempre vissuto un po' come amici perché ci frequentiamo, abbiamo viaggiato, abbiamo fatto delle tournee importanti. Liberoquotidiano.it - "Cosa ho pensato". Yari Carrisi, dubbi sulla scomparsa della sorella Leggi su Liberoquotidiano.it torna sul dramma che ha sconvolto la famiglia: ladi Ylenia. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 5 aprile, il figlio di Al Bano e Romina Power ha esordito parlando di una delle sue più grandi passioni: "Io ho viaggiato tantissimo durante la mia vita: il primo viaggio l'ho fatto a un mese e da lì non mi sono mai fermato". Nel salotto di Silvia Toffanin,ha spiegato: "Io e la mia famiglia siamo sempre stati messi sotto ai riflettori di un certo tipo: tutti volevano sapere di noi,facevamo e io ho voluto allontanarmi da questo, quindi, sono andato in India e lì ho ritrovato il mio equilibrio e ci sono rimasto per un po'". L'uomo è legatissimo a entrambi i genitori: "Abbiamo sempre vissuto un po' come amici perché ci frequentiamo, abbiamo viaggiato, abbiamo fatto delle tournee importanti.

Verissimo, i dubbi di Yari Carrisi sulla scomparsa della sorella: "Cosa ho pensato i primi anni". Yari Carrisi a Verissimo: «La scomparsa di mia sorella Ylenia ha cambiato la vita a tutti. L'ho cercata ovunqu. Verissimo, Yari Carrisi e la scomparsa della sorella Ylenia: "L'ho cercata ovunque"

